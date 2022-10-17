Франция заявила о готовности ЕС ввести новые санкции против России

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что министры иностранных дел стран Евросоюза подтвердили готовность ввести новые санкции против Москвы в случае продолжения конфликта на Украине, передает РИА Новости.

При этом, по ее словам, члены совета глав МИД ЕС выразили надежду, что эскалации конфликта не произойдет.

Ранее СМИ сообщили о том, что внешнеполитический комитет Европарламента потребовал от Сербии присоединиться к санкциям в отношении России, увязав это с продолжением переговоров об интеграции Сербии в Евросоюз.

На фоне заявлений европейских стран кабмин Венгрии надеется на изменение санкционной политики ЕС в отношении России после консультаций. По словам директора по коммуникациям правящей партии Венгрии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Иштвана Холлика, санкции уже «произвели обратный эффект». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

