Франция выделит 200 млн евро для фонда поддержки Киева

Французские власти намерены выделить еще 200 млн евро для фонда поддержки Киева, чтобы украинские власти смогли продолжать закупки вооружений, сообщает France-Presse со ссылкой на министра обороны Себастьяна Лекорню.

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По его словам, Париж обеспечит выделение соответствующих кредитов, что позволит Украине продолжать закупки вооружений.

Как стало известно ранее, Украина получит от США $1,25 млрд на поддержку незащищенных слоев населения и бюджетников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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