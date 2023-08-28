Франция потратит 200 миллионов евро на уничтожение вина из-за падения продаж

По информации издания, французские фермеры столкнулись с проблемой накопления винограда из-за снижения спроса на вино. Так, Минсельхоз страны получил одобрение и финансовую поддержку от Евросоюза на выплату антикризисной помощи пострадавшим фермерам. Отмечается, что в основном средства будут направлены в регионы Бордо и Лангедок.

В рамках господдержки вино планируется перегнать в этанол, который затем можно будет использовать в промышленности, в частности, для изготовления духов или водно-спиртового геля, отмечают «Известия».

Запрет продажи алкоголя в супермаркетах приведет к тому, что вино будет негде продавать, заявил ранее член общественного совета при Минсельхозе РФ Леонид Попович в интервью «Радиоточке НСН».

