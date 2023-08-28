Франция потратит 200 миллионов евро на уничтожение вина из-за падения продаж
Правительство Франции направит 200 миллионов евро на уничтожение излишков винограда, сообщает Financial Times.
По информации издания, французские фермеры столкнулись с проблемой накопления винограда из-за снижения спроса на вино. Так, Минсельхоз страны получил одобрение и финансовую поддержку от Евросоюза на выплату антикризисной помощи пострадавшим фермерам. Отмечается, что в основном средства будут направлены в регионы Бордо и Лангедок.
В рамках господдержки вино планируется перегнать в этанол, который затем можно будет использовать в промышленности, в частности, для изготовления духов или водно-спиртового геля, отмечают «Известия».
Запрет продажи алкоголя в супермаркетах приведет к тому, что вино будет негде продавать, заявил ранее член общественного совета при Минсельхозе РФ Леонид Попович в интервью «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова анонсировала переговоры глав МИД России и Турции
- Пекари объяснили подорожание выпуска хлеба ростом затрат на доставку и зарплаты
- Полковника ВСУ заочно приговорили за обстрел Донецка к пожизненному заключению
- В жилом доме в Красногорске произошел пожар на площади 1000 квадратных метров
- Средства ПВО уничтожили украинскую крылатую ракету над Крымом
- Медведев заявил, что производство оружия в России превышает потребности СВО
- Франция потратит 200 миллионов евро на уничтожение вина из-за падения продаж
- В Польше упрекнули Евросоюз в скупости
- В Энергодаре упали два украинских беспилотника
- В Махачкале сообщили о состоянии ребенка, пострадавшего при нападении собак
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru