Сообщается, что Украина потребовала у Франции цифровую карту территории Белоруссии. Она нужна для подготовки боевых задач на малых высотах, реализации которых может препятствовать рельеф местности. Карта дает возможность оценить препятствия, рельеф и расположение средств противовоздушной обороны.

Париж заявил, что продолжит помогать Киеву в обороне, но не будет каким-либо образом принимать участие в операциях на территории других государств.

С подобной просьбой Украина обратилась к иным западным государствам.

Ранее читатели французского портала Le Figaro посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть страну. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

