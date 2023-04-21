Франция отказалась обеспечить Украину цифровой картой территории Белоруссии
Франция приняла решение не предоставлять Украине данные для полетов военной авиации и БПЛА над Белоруссией. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на источники.
Сообщается, что Украина потребовала у Франции цифровую карту территории Белоруссии. Она нужна для подготовки боевых задач на малых высотах, реализации которых может препятствовать рельеф местности. Карта дает возможность оценить препятствия, рельеф и расположение средств противовоздушной обороны.
Париж заявил, что продолжит помогать Киеву в обороне, но не будет каким-либо образом принимать участие в операциях на территории других государств.
С подобной просьбой Украина обратилась к иным западным государствам.
Ранее читатели французского портала Le Figaro посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть страну. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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