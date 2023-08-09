Франция атаковала нацгвардию Нигера и нарушила воздушное пространство страны

Мятежники в Нигере заявили, что Франция атаковала бойцов нацгвардии и нарушила воздушное пространство страны, сообщает РИА Новости.

Эрдоган назвал возмездием прекращение поставок урана из Нигера во Францию

В связи с инцидентом в стране будет повышен уровень угрозы. Подробности инцидента и информации о жертвах не поступало.

Ранее страны Западной Африки (ЭКОВАС) разработали план возможного военного вмешательства в Нигере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети / скриншот с видео
ТЕГИ:ФранцияАфрика

Горячие новости

Все новости

партнеры