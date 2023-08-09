Франция атаковала нацгвардию Нигера и нарушила воздушное пространство страны
9 августа 202317:16
Мятежники в Нигере заявили, что Франция атаковала бойцов нацгвардии и нарушила воздушное пространство страны, сообщает РИА Новости.
В связи с инцидентом в стране будет повышен уровень угрозы. Подробности инцидента и информации о жертвах не поступало.
Ранее страны Западной Африки (ЭКОВАС) разработали план возможного военного вмешательства в Нигере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru