Fox News: морская пехота США начала испытания собак-роботов

Военные надеются, что собаки-роботы повысят мобильность солдат на поле боя. Устройство можно приспособить для транспортировки лазерной установки и огневой поддержки. Также планируется использовать их для переноски тяжелых грузов.

По информации телеканала, роботы способны передвигаться со скоростью 16 километров в час и понимают голосовые команды.

На форуме «Армия-2022» представили умеющего стрелять робота-собаку. Российскую разработку можно использовать для разведки и доставки медикаментов, отмечает «Радиоточка НСН».

