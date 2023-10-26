Fox News: морская пехота США начала испытания собак-роботов

Корпус морской пехоты Вооруженных сил США начал тестировать собак-роботов с искусственным интеллектом, сообщил телеканал Fox News.

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Военные надеются, что собаки-роботы повысят мобильность солдат на поле боя. Устройство можно приспособить для транспортировки лазерной установки и огневой поддержки. Также планируется использовать их для переноски тяжелых грузов.

По информации телеканала, роботы способны передвигаться со скоростью 16 километров в час и понимают голосовые команды.

На форуме «Армия-2022» представили умеющего стрелять робота-собаку. Российскую разработку можно использовать для разведки и доставки медикаментов, отмечает «Радиоточка НСН».

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