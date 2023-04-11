Fox News: источник утечки из Пентагона может находиться в ЦРУ
Виновным в утечке секретных документов Пентагона может оказаться сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) или Агентства национальной безопасности США, сообщает Fox News.
Журналисты телеканала отметили, что документы Пентагона получают около пяти тысяч человек в ведомствах США.
Некоторые материалы оборонного ведомства могли готовить в ЦРУ или АНБ. Круг адресатов таких документов гораздо меньше, уточнил Fox News.
Телеканал предположил, что источником утечки мог стать получатель из узкого круга. Доказательств причастности сотрудников разведывательных организаций журналисты не представили.
Помимо прочего, в опубликованных документах Пентагона содержатся сведения о военной помощи Украине и состоянии ВСУ на начало марта. Ведомство проводит расследование, передает «Радиоточка НСН».
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