Финляндия с 1 февраля ослабит ограничения в сфере общепита
Власти Финляндии объявили о смягчении ограничений по коронавирусу для мест общественного питания с 1 февраля. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно заявлению министра социальных дел и здравоохранения Ханны Сарккинен, с начала февраля рестораны смогут работать до 21 вечера, продавать алкоголь до 20 вечера. Между тем, для баров ограничение работы до 18 вечера сохранится.
Отмечается, что министерство рекомендует открыть другие общественные места, в том числе театры, выставки и спортзалы. По указанию правительства, до середины февраля в стране действует режим ограничений, однако власти не исключают более быстрого снятия ограничений.
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