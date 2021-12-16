Фигурантам дела об аргентинском кокаине грозит до 19 лет лиешния свободы

Прокурор запросил 19 лет колонии для организатора контрабанды кокаина из российского посольства в Аргентине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Дорогомиловского суда Москвы.

Бизнесмену Андрею Ковальчуку, которого считают организатором контрабанды, может грозить 19 лет лишения свободы и штраф в размере 1,8 млн рублей. Такой срок для него запросил гособвинитель. Всем остальным обвиняемым грозит штраф 1,5 млн рублей. Для экс-завхоза российского посольства в Аргентине Али Абянова прокурор потребовал 18 лет колонии.

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Предпринимателям Владимиру Калмыкову и Иштимиру Худжамову, которые должны были принять груз с наркотиками на складе МИДа в Москве, прокурор потребовал назначить 17 и 15 лет соответственно.

Статья, по которой предъявлено обвинение (229.1 УК РФ), предусматривает от 15 лет до пожизненного лишения свободы.

Судебный процесс тянется уже около полутора лет.

В феврале 2018 года от министра безопасности Аргентины Патриции Буллричи поступило сообщение об обнаружении почти 400 кг кокаина на территории посольства России в Аргентине. Наркотики около полутора лет хранились в чемоданах в подсобке школы при посольтве.

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ФОТО: vk.com
ТЕГИ:АргентинаКокаин
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