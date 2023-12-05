Фермеры водрузили перед парламентом Молдавии мешок с навозом

Фермеры в Молдавии в ходе акции протеста в Кишинёве установили перед зданием парламента мешок с навозом. Таким образом они выразили несогласие с действиями кабинета министров.

Участники акции заявили, что у аграриев имеются вопросы к президенту страны Майе Санду. Как отметили протестующие, днём ранее их представители были приглашены на встречу с главой государства. Однако во вторник на сайте администрации президента появилась информация, что Санду «встречалась с производителями зерна».

Как подчёркивают протестующие, сельское хозяйство — это не только зерно. В качества примера фермеры привезли на площадь фрукты, и другую продукцию.

Telegram-канал «Радиоточка НСН» отмечет, что молдавские фермеры вышли на акции протеста в конце ноября в связи с недовольством сельскохозяйственной политикой своего государства. В частности, они заявляют, что власти никак не помогают аграриям, а, напротив, открывают рынок для импорта зерновых с Украины.

