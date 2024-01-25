Федерация журналистов сообщила о 97 работниках СМИ, погибших в Газе

Число погибших журналистов и сотрудников СМИ с начала эскалации конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС достигло по меньшей мере 97 человек. Об этом сообщила Международная федерация журналистов.

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Отмечается, что среди погибших 90 палестинцев, четверо израильтян и трое ливанских сотрудников.

Ранее, 23 января, медиа офис администрации сектора Газа сообщил, что число жителей Газы, которые погибли из-за израильских ударов, увеличилось до 25 490. Число раненых достигло 63 354 человека, передает «Радиоточка НСН».


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