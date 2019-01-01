Facebook оштрафован в Турции за утечку фото пользователей
Около 270 тысяч долларов штрафа заплатит Facebook за утечку в общий доступ конфиденциальных фотографий пользователей. Об этом сообщило турецкое управление по защите персональных данных Турции (KVKK).
«С 13 по 25 сентября 2018 года доступ к фотографиям пользователей Facebook мог превышать заявленный уровень конфиденциальности и быть доступен третьим лицам», -заявили в ведомстве.
Также в KVKK отметили, что руководство Facebook не отреагировало на ранее направленное предупреждение . В результате было начато расследование по факту нарушений и выписан штраф. Из-за действий Facebook могли пострадать около 300 тысяч пользователей в Турции, считают в KVKK.
Ранее интернет-эксперт, создатель проекта Satoshi.fm Антон Меркуров в эфире НСН назвал только одну компанию, которая сможет идентифицировать российских пользователей мессенджеров по телефонному номеру.
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