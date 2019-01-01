Facebook оштрафован в Турции за утечку фото пользователей

Около 270 тысяч долларов штрафа заплатит Facebook за утечку в общий доступ конфиденциальных фотографий пользователей. Об этом сообщило турецкое управление по защите персональных данных Турции (KVKK).

«С 13 по 25 сентября 2018 года доступ к фотографиям пользователей Facebook мог превышать заявленный уровень конфиденциальности и быть доступен третьим лицам», -заявили в ведомстве.