Евросоюз осудил запуск Пхеньяном новой ракеты
16 апреля 202308:20
Европейский союз осудил запуск Северной Кореей баллистической ракеты нового типа, который состоялся 13 апреля, сообщается в официальном заявлении ЕС.
В нем также содержится призыв Пхеньян прекратить ракетные запуски. Отмечается, что неоднократные демонстрации северокорейскими властями намерения продолжать разработку оружия массового поражения угрожают международной безопасности.
Ранее Япония и США провели учения истребителей в ответ на ракетный пуск КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru