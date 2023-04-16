Евросоюз осудил запуск Пхеньяном новой ракеты

Европейский союз осудил запуск Северной Кореей баллистической ракеты нового типа, который состоялся 13 апреля, сообщается в официальном заявлении ЕС.

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В нем также содержится призыв Пхеньян прекратить ракетные запуски. Отмечается, что неоднократные демонстрации северокорейскими властями намерения продолжать разработку оружия массового поражения угрожают международной безопасности.

Ранее Япония и США провели учения истребителей в ответ на ракетный пуск КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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