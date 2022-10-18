Европарламент призвал принять Румынию и Болгарию в Шенген до конца 2022 года

Депутаты Европарламента (ЕП) призвали страны Евросоюза до конца 2022 года принять в Шенгенское пространство Румынию и Болгарию. В резолюции ЕС говорится, что это «позволит положить конец проверкам на внутренних границах с начала 2023 года», передает РИА Новости.

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В документе отмечается, что эти страны давно выполнили необходимые условия для вхождения в зону. Депутаты назвали контроль границ двух стран «дискриминацией», которая препятствует мобильности работников, импорту, экспорту, а также наносит ущерб единому рынку ЕС.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц одобрил вступление Хорватии, Румынии и Болгарии в Шенген. Против выступали Франция и Голландия, ссылаясь на миграционный кризис и недостаточную борьбу с коррупцией в странах-кандидатах. А входу Хорватии в шенгенскую зону препятствует Словения - она требует от Загреба признать решение Международного арбитражного суда по территориальному спору о Пиранском заливе, на который претендуют обе страны.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БолгарияРумынияШенген
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