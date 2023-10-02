Еврокомиссия: выборы в Словакии сопровождались дезинформацией
Прошедшие в Словакии парламентские выборы, на которых победила «пророссийская» партия Smer, сопровождались дезинформацией, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заместителя главы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Веру Юрову.
Она заявила, что располагает результатами опросов и данными платформ. Заявления о дезинформации последовали после победы партии, которой руководит бывший премьер Словакии Роберт Фицо. Ранее он неоднократно заявлял о своей поддержке России.
После победы он заявил, что, у республики и ее жителей имеется более серьезные проблемы, чем Украина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава МИД Британии: конфликт на Украине идет не по сценарию Запада
- Еврокомиссия: выборы в Словакии сопровождались дезинформацией
- В автоаварии на Ставрополье погибли четыре человека
- Заведено дело после взрыва газа в доме в Тобольске
- Два фельдшера пострадали в автоаварии с участием «скорой» и грузовика в Чувашии
- Ликвидировано открытое горение после взрыва газа в Тобольске
- Движение по Крымскому мосту приостановят 2 октября
- Российские военные взяли в плен две группы бойцов ВСУ под Артемовском
- В ДТП в Балашихе погибли четыре человека
- В Тобольске после взрыва газа загорелась крыша пятиэтажки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru