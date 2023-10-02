Еврокомиссия: выборы в Словакии сопровождались дезинформацией

Она заявила, что располагает результатами опросов и данными платформ. Заявления о дезинформации последовали после победы партии, которой руководит бывший премьер Словакии Роберт Фицо. Ранее он неоднократно заявлял о своей поддержке России.

После победы он заявил, что, у республики и ее жителей имеется более серьезные проблемы, чем Украина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

