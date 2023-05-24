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Еврокомиссия намерена взыскать с Польши €174 млн за судебную реформу в стране

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В Думу внесли проект о привлечении школьников к общественно-полезному труду

Ранее в Госдуме объяснили запрет въезда в РФ польским фурам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН» .

Как отмечается, эти средства будут вычтены из денег, причитающихся Польше из европейских фондов, из-за отказа властей республики оплачивать наложенные штрафы.

Еврокомиссия направила в Варшаву требование выплатить часть штрафов, наложенных на Польшу за невыполнение решений европейского суда, связанных с польской судебной реформой, сообщает РИА Новости.

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