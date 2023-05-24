Еврокомиссия намерена взыскать с Польши €174 млн за судебную реформу в стране
24 мая 202321:30
Еврокомиссия направила в Варшаву требование выплатить часть штрафов, наложенных на Польшу за невыполнение решений европейского суда, связанных с польской судебной реформой, сообщает РИА Новости.
По словам представителя Еврокомиссии Кристиана Виганда, Брюссель намерен взыскать €174 млн.
Как отмечается, эти средства будут вычтены из денег, причитающихся Польше из европейских фондов, из-за отказа властей республики оплачивать наложенные штрафы.
Ранее в Госдуме объяснили запрет въезда в РФ польским фурам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru