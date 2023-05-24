Еврокомиссия намерена взыскать с Польши €174 млн за судебную реформу в стране

Еврокомиссия направила в Варшаву требование выплатить часть штрафов, наложенных на Польшу за невыполнение решений европейского суда, связанных с польской судебной реформой, сообщает РИА Новости.

Польшу обязали выплачивать €1 млн в день в пользу Еврокомиссии

По словам представителя Еврокомиссии Кристиана Виганда, Брюссель намерен взыскать €174 млн.

Как отмечается, эти средства будут вычтены из денег, причитающихся Польше из европейских фондов, из-за отказа властей республики оплачивать наложенные штрафы.

Ранее в Госдуме объяснили запрет въезда в РФ польским фурам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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