Евродепутат рассказал о новых возможных санкциях в отношении России

Существует вероятность, что европейский союз решит расширить санкции в отношении России, включив в них атомную энергетику, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление депутата Европарламента от Германии Гуннара Бека.

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По его словам, европейские страны могут также снизить потолок цен на нефть. «Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже выразил свое несогласие с этой мерой. И все же еще непонятно, остановит ли он такие шаги наложением вето или, как в случае с нефтью, договорится лишь об исключениях для своей страны», – заявил парламентарий.

В Швеции ожидают существенного роста цен на нефть после решения России запретить поставки сырья в страны, которые ранее ввели нефтяные санкции против Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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