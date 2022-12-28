Евродепутат рассказал о новых возможных санкциях в отношении России

По его словам, европейские страны могут также снизить потолок цен на нефть. «Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже выразил свое несогласие с этой мерой. И все же еще непонятно, остановит ли он такие шаги наложением вето или, как в случае с нефтью, договорится лишь об исключениях для своей страны», – заявил парламентарий.

В Швеции ожидают существенного роста цен на нефть после решения России запретить поставки сырья в страны, которые ранее ввели нефтяные санкции против Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

