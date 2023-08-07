Евродепутат обвинил США в диверсиях на «Северных потоках»

По его словам, газопроводы были взорваны. А это означает, что была подорвана критическая инфраструктура, от которой зависит конкурентоспособность промышленности ФРГ.

«Сейчас я имею по-прежнему достаточно контактов в США, чтобы мои американские друзья могли сказать мне: „Конечно, это были Соединенные Штаты, кто еще?“» — заявил депутат.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявление Германии, Дании, Швеции об информировании Москвы о расследованиях по «Северным потокам», не соответствует действительности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

