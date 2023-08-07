Евродепутат обвинил США в диверсиях на «Северных потоках»
За диверсиями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стоят Соединенные Штаты, сообщает агентство DPA со ссылкой на заявление евродепутата, кандидата от партии «Альтернатива для Германии» на предстоящих выборах в Европарламент Максимилиана Кра.
По его словам, газопроводы были взорваны. А это означает, что была подорвана критическая инфраструктура, от которой зависит конкурентоспособность промышленности ФРГ.
«Сейчас я имею по-прежнему достаточно контактов в США, чтобы мои американские друзья могли сказать мне: „Конечно, это были Соединенные Штаты, кто еще?“» — заявил депутат.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявление Германии, Дании, Швеции об информировании Москвы о расследованиях по «Северным потокам», не соответствует действительности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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