Ева Гурари раскрыла детали ее задержания за уклонение от армии

Певица Ева Гурари в своих соцсетях рассказала подробности ее задержания в Израиле за уклонений от армии.

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По ее словам, девушку сразу из аэропорта отправили в военную тюрьму, потому что она должна была отслужить в армии еще четыре года назад.

В итоге Гурари провела в тюрьме десять дней. Она переехала с родителями в Израиль в 16 лет, через два года вернулась в Россию.



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ФОТО: соцсети
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