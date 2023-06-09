Ева Гурари раскрыла детали ее задержания за уклонение от армии

По ее словам, девушку сразу из аэропорта отправили в военную тюрьму, потому что она должна была отслужить в армии еще четыре года назад.

В итоге Гурари провела в тюрьме десять дней. Она переехала с родителями в Израиль в 16 лет, через два года вернулась в Россию.







