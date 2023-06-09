Ева Гурари раскрыла детали ее задержания за уклонение от армии
9 июня 202317:54
Певица Ева Гурари в своих соцсетях рассказала подробности ее задержания в Израиле за уклонений от армии.
По ее словам, девушку сразу из аэропорта отправили в военную тюрьму, потому что она должна была отслужить в армии еще четыре года назад.
В итоге Гурари провела в тюрьме десять дней. Она переехала с родителями в Израиль в 16 лет, через два года вернулась в Россию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru