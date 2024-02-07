Эстония обвинила Россию в снижении турпотока
Иностранные туристы перестали приезжать в Эстонию из-за опасного соседства с Россией. Об этом сообщило издание Dv.ee со ссылкой на владельца экскурсионного агентства Blue Drum Events Олави Андлу.
Он отметил, что ключевыми клиенты компании — пассажиры круизных лайнеров из Великобритании, Германии и США. Андла посетовал на то, что турпоток сократился восьмикратно по сравнению с доковидным 2019 годом.
Владелец агентства подчеркнул, что иностранцы боятся посещать Эстонию, поскольку, на их взгляд, это «крайне опасное место, куда в любой момент может вторгнуться восточный сосед».
Ранее в пресс-службе Российского союза туриндустрии заявили, что Таиланд в 2023 году посетили почти 1,5 миллиона россиян, это больше, чем в допандемийном 2019 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru