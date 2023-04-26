ЕС сократит торговлю сертификатами на неэкологичный импорт и квоты на выбросы

Программа предусматривает сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году на 55% (по сравнению с уровнем 1990 года), отмечает телеканал «360».

Для реализации плана и достижения углеродной нейтральности ЕС будет сокращать продажу сертификатов на выбросы углекислого газа для ввозимой в страны сообщества продукции. Кроме того, для европейских предприятий последовательно будут отменять бесплатные квоты на выбросы диоксида углерода по системе ETS.

При этом Евросоюз намерен свернуть оба льготных механизма на горизонте ближайших 10 лет, пишет Газета.ру.

Совету ЕС и Европарламенту предстоит утвердить законы, они вступят в силу через 20 дней после публикации в «Официальном журнале» сообщества.

