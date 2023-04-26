ЕС сократит торговлю сертификатами на неэкологичный импорт и квоты на выбросы
Совет Евросоюза принял ряд законов в рамках климатической программы Fit for 55 in 2030, в частности, решил сократить квоты на вредные выбросы для предприятий. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Программа предусматривает сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году на 55% (по сравнению с уровнем 1990 года), отмечает телеканал «360».
Для реализации плана и достижения углеродной нейтральности ЕС будет сокращать продажу сертификатов на выбросы углекислого газа для ввозимой в страны сообщества продукции. Кроме того, для европейских предприятий последовательно будут отменять бесплатные квоты на выбросы диоксида углерода по системе ETS.
При этом Евросоюз намерен свернуть оба льготных механизма на горизонте ближайших 10 лет, пишет Газета.ру.
Совету ЕС и Европарламенту предстоит утвердить законы, они вступят в силу через 20 дней после публикации в «Официальном журнале» сообщества.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 093 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 397 / сут.
- Турция введет пошлину в размере 130% на импорт зерна
- Пересильд ответила критикующим ее космонавтам
- Украинский генерал заявил об ошибках ВСУ в обороне Артемовска
- ЕС сократит торговлю сертификатами на неэкологичный импорт и квоты на выбросы
- Опрос: большинство россиян предпочли остаться дома на майские праздники
- Вильфанд: Ожидается непогода в ряде регионов РФ
- СМИ: стремление сокрушить российскую экономику путем торговой блокады приведет Запад к краху
- Губернатор Флориды призвал прекратить огонь на Украине
- СМИ: Вашингтон получил два тревожных сигнала перед визитом Лаврова
- Посольство РФ в Лондоне: Запад уготовил Киеву роль радиоактивного могильника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru