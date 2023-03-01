ЕС отверг вероятность смягчения санкций против России

Ждать смягчения антироссийских санкций со стороны Европейского союза в ближайшее время не стоит, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано.

Совет ЕС обязал попавших под санкции сообщить о своих активах в Европе

По его словам, ослабление или отмена ограничений связано «с изменением поведения, за которое они были введены». Дипломат отметил, что пока изменений со стороны Кремля нет. Стано подчеркнул, что страны регулярно пересматривают действующие санкции, поэтому Брюссель продолжит реагировать на действия Москвы в ситуации вокруг Украины.

Ранее в МИД назвали санкции Евросоюза «инструментом, который не сработал»

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзСанкции Против России
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