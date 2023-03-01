ЕС отверг вероятность смягчения санкций против России

По его словам, ослабление или отмена ограничений связано «с изменением поведения, за которое они были введены». Дипломат отметил, что пока изменений со стороны Кремля нет. Стано подчеркнул, что страны регулярно пересматривают действующие санкции, поэтому Брюссель продолжит реагировать на действия Москвы в ситуации вокруг Украины.

Ранее в МИД назвали санкции Евросоюза «инструментом, который не сработал»

