ЕС хочет создать многомиллиардный фонд для пополнения запасов ВСУ
Европейский союз планирует организовать фонд для пополнения военных запасов Киева в течение четырех лет, сообщает Politico.
Как ожидается, речь идет о сумме в 20 миллиардов евро. В рамках проекта Евросоюз будет помогать странам покрывать расходы на военную помощь Украине.
Министры иностранных дел стран ЕС обсудят план во время встречи 20 июля. По словам дипломатов, одобрить предложение планируется к осени. Отмечается, что указанная сумма – «потолок», гарантии того, что на помощь потратят 20 миллиардов евро, нет.
Как стало известно ранее, бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах потребовать у Евросоюза возместить расходы Вашингтона на военную помощь Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru