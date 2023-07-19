ЕС хочет создать многомиллиардный фонд для пополнения запасов ВСУ

Как ожидается, речь идет о сумме в 20 миллиардов евро. В рамках проекта Евросоюз будет помогать странам покрывать расходы на военную помощь Украине.

Министры иностранных дел стран ЕС обсудят план во время встречи 20 июля. По словам дипломатов, одобрить предложение планируется к осени. Отмечается, что указанная сумма – «потолок», гарантии того, что на помощь потратят 20 миллиардов евро, нет.

Как стало известно ранее, бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах потребовать у Евросоюза возместить расходы Вашингтона на военную помощь Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

