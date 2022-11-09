ЕС достиг соглашения по сокращению вредных выбросов

Страны Евросоюза пришли к соглашению по проблеме глобального потепления и приняли закон, призванный сократить вредные выбросы в атмосферу к 2030 году. Об этом сообщило агентство Reuters.

Германия решила вернуться к «грязному топливу»

Известно, что в документе «Положение о распределении усилий» (Effort Sharing Regulation) изложены цели стран Евросоюза по уменьшению выбросов, в том числе, от транспорта, отопления зданий, сельского хозяйства и отходов. Согласно принятому закону, выбросы в вышеперечисленных отраслях должны снизиться на 40% по сравнению с 2005 годом.

Соглашение явилось частью плана ЕС по снижению вредных выбросов в атмосферу на 55% к 2030 году относительно уровня 1990 года. К 2050 году Евросоюз планирует прийти к нейтральности. Принятый закон призван гарантировать справедливый вклад всех членов Евросоюза в устранение проблемы — более обеспеченные государства должны уменьшить выбросы вдвое, менее богатые — на 10%.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз обязался свести к нулю выбросы парниковых газов как минимум в ста европейских городах к 2030 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Глобальное ПотеплениеЭкологияЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры