ЕС достиг соглашения по сокращению вредных выбросов
Страны Евросоюза пришли к соглашению по проблеме глобального потепления и приняли закон, призванный сократить вредные выбросы в атмосферу к 2030 году. Об этом сообщило агентство Reuters.
Известно, что в документе «Положение о распределении усилий» (Effort Sharing Regulation) изложены цели стран Евросоюза по уменьшению выбросов, в том числе, от транспорта, отопления зданий, сельского хозяйства и отходов. Согласно принятому закону, выбросы в вышеперечисленных отраслях должны снизиться на 40% по сравнению с 2005 годом.
Соглашение явилось частью плана ЕС по снижению вредных выбросов в атмосферу на 55% к 2030 году относительно уровня 1990 года. К 2050 году Евросоюз планирует прийти к нейтральности. Принятый закон призван гарантировать справедливый вклад всех членов Евросоюза в устранение проблемы — более обеспеченные государства должны уменьшить выбросы вдвое, менее богатые — на 10%.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз обязался свести к нулю выбросы парниковых газов как минимум в ста европейских городах к 2030 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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