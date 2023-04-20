Эрдоган запустил поставки в Турцию черноморского газа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал старт поставкам газа с месторождений Черного моря, передает агентство «Анадолу».
Глава государства отметил, что на реализацию проекта ушло 32 месяца. Начало поставок он назвал шагом к энергетической независимости страны.
Эрдоган уточнил, что из месторождения Сакарья на первом этапе будут добывать10 миллионов кубометров газа в день. Планируется довести объемы до 40 миллионов.
По его словам, газ с черноморских месторождений покроет 30% потребностей Турции в «голубом топливе».
Анкара не намерена отказываться от закупок российского газа. Об этом сообщил гендиректор Турецкой нефтяной компании Мелих Хан Бильгин, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru