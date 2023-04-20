Эрдоган запустил поставки в Турцию черноморского газа

Глава государства отметил, что на реализацию проекта ушло 32 месяца. Начало поставок он назвал шагом к энергетической независимости страны.

Эрдоган уточнил, что из месторождения Сакарья на первом этапе будут добывать10 миллионов кубометров газа в день. Планируется довести объемы до 40 миллионов.

По его словам, газ с черноморских месторождений покроет 30% потребностей Турции в «голубом топливе».

Анкара не намерена отказываться от закупок российского газа. Об этом сообщил гендиректор Турецкой нефтяной компании Мелих Хан Бильгин, передает «Радиоточка НСН».

