Эрдоган: ООН превратилась в неработоспособную организацию

Турецкий лидер отметил, что Совбез ООН не может прекратить конфликт на Ближнем Востоке. По мнению политика, организации требуется серьезная реформа.

«ООН должна быть реформирована, и ее несправедливая структура должна быть изменена», - приводит слова Эрдогана ТАСС.

Он обвинил всемирную организацию в игнорировании гибели тысяч палестинцев.

Ранее Эрдоган заявил о необходимости скорейшего прекращения огня в секторе Газа. Президент Турции анонсировал «совместную глобальную инициативу» по Ближнему Востоку с лидерами других стран, передает «Радиоточка НСН».

