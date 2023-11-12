Эрдоган: ООН превратилась в неработоспособную организацию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неработоспособности Организации Объединенных Наций (ООН) на фоне конфликта в секторе Газа.
Турецкий лидер отметил, что Совбез ООН не может прекратить конфликт на Ближнем Востоке. По мнению политика, организации требуется серьезная реформа.
«ООН должна быть реформирована, и ее несправедливая структура должна быть изменена», - приводит слова Эрдогана ТАСС.
Он обвинил всемирную организацию в игнорировании гибели тысяч палестинцев.
Ранее Эрдоган заявил о необходимости скорейшего прекращения огня в секторе Газа. Президент Турции анонсировал «совместную глобальную инициативу» по Ближнему Востоку с лидерами других стран, передает «Радиоточка НСН».
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