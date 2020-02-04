Эрдоган объяснил приветствие «Слава Украине!» в Киеве
Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему во время визита в Киев поприветствовал почетный караул словами «Слава Украине». Как пишет РИА Новости, президент Турции подчеркнул, что эта фраза является официальным приветствие в стране.
«Разве Украина не свободная страна? Каждый президент, приезжая с официальным визитом, использует это приветствие. Как те, кто приезжает к нам, говорит "Merhaba Asker!" ("Здравствуй, солдат". — прим. ред.)», - заявил турецкий лидер.
Напомним, лозунг «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» — это пароль-приветствие членов Организации украинских националистов (организация запрещена на территории России - прим. НСН). С 2018 года это официальное приветствие в украинской армии и полиции.
Кстати, ранее заявление Реджепа Тайипа Эрдогана, который сообщил, что обеспокоен судьбой крымских татар, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам», - цитирует Пескова РИА Новости. В Кремле напомнили, что приглашение Эрдогану посетить Крым все еще актуально, поэтому он может посетить полуостров и лично убедиться в том, что крымских татар никто не притесняет.
Также Песков заявил, что сам Путин неоднократно рассказывал Эрдогану об истинном положении дел в Крыму.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция не признает вхождение Крыма в состав России и продолжит следить за положением проживающих на полуострове крымских татар. Соответствующее заявление он сделал перед началом своего визита на Украину,
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