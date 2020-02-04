Эрдоган объяснил приветствие «Слава Украине!» в Киеве

Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему во время визита в Киев поприветствовал почетный караул словами «Слава Украине». Как пишет РИА Новости, президент Турции подчеркнул, что эта фраза является официальным приветствие в стране.

«Разве Украина не свободная страна? Каждый президент, приезжая с официальным визитом, использует это приветствие. Как те, кто приезжает к нам, говорит "Merhaba Asker!" ("Здравствуй, солдат". — прим. ред.)», - заявил турецкий лидер.

Напомним, лозунг «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» — это пароль-приветствие членов Организации украинских националистов (организация запрещена на территории России - прим. НСН). С 2018 года это официальное приветствие в украинской армии и полиции.