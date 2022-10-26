Энергетический кризис в мире назвали «беспрецедентным»

Мир сейчас находится в стадии никогда прежде не бывалого энергетического кризиса. Такую оценку текущей ситуации дал исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол в ходе выступления на министерской встрече Международного агентства по атомной энергии «Атомная энергетика в XXI веке».

По словам главы МЭА, причиной такого положения стала Россия, которая проводит специальную военную операцию на Украине, бывшая первым экспортёром газа на мировые рынки. Бирол отметил, что из-за этих событий Европа столкнулась с перебоями в поставках энергоресурсов. По его оценке, грядущая зима для государств континента будет «тяжелой», однако следующая — еще сложнее.

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В связи с этим Бирол призвал стран Европы отсрочить пересмотр своей политики в сфере использования ядерной энергии. Он выразил уверенность, что атомная энергетика ещё возьмёт своё.

Между тем, власти Украины решили экономить газ и уголь в предстоящем отопительном сезоне на фоне проблем, возникших из-за российских ударов по критической инфраструктуре. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», украинцев уже предупредили, что температуру отопления в квартирах понизят – допустимый минимум опустили до +16 °C.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КризисУкраинаЭнергетика
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