Экстренно остановлен шестой блок болгарской АЭС «Козлодуй»

В Болгарии шестой блок атомной электростанции «Козлодуй» остановлен из-за проблем с охлаждением генератора, сообщает местное агентство БТА.

МАГАТЭ: ситуация на Запорожской АЭС остаётся уязвимой

Проблема на АЗС возникла не в ядерной части блока, изменений в радиационном фоне не наблюдается. Дежурные АЭС пытаются включить блок в энергетическую систему.

29 октября станция «Козлодуй» была восстановлена после планового ремонта, во время которого ядерный блок заряжен новым топливом.

Как сообщалось ранее, дочерняя структура госкорпорации «Росатом» поставит в Бразилию сырье для производства тепловыделяющих элементов для АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: pixabay.com
ТЕГИ:БолгарияАЭС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры