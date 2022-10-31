Экстренно остановлен шестой блок болгарской АЭС «Козлодуй»

Проблема на АЗС возникла не в ядерной части блока, изменений в радиационном фоне не наблюдается. Дежурные АЭС пытаются включить блок в энергетическую систему.

29 октября станция «Козлодуй» была восстановлена после планового ремонта, во время которого ядерный блок заряжен новым топливом.

Как сообщалось ранее, дочерняя структура госкорпорации «Росатом» поставит в Бразилию сырье для производства тепловыделяющих элементов для АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

