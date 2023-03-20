Эксперт: страны G7 могут снизить потолок цен на нефть из России

Мнение стран G7 и Европейского союза о коррекции потолка цен на нефть из России в настоящее время диаметрально расходятся, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по фондовому рынку Евгения Миронюка.

СМИ: В ЕС призвали снизить потолок цен на российскую нефть до $51,45 за баррель

По его словам, принятие решения о его изменении может задержаться. Кроме того, не исключен компромиссный вариант с символическим снижением лимита до 55 долларов за баррель.

Ранее в МИД заявили о последствиях от понижения потолка цен на российскую нефть.

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ФОТО: РИА Новости
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