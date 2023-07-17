Эксперт назвал возможные модели атаковавших Крымский мост беспилотников
Крымский мост могли атаковать надводные беспилотники Kongsberg Defence производства Норвегии. Об этом заявил эксперт бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, такие дроны можно запускать с берега или с какого-то судна. Их длина — порядка 5,5 метра, они могут нести на себе от 60 до 200 кг взрывчатого вещества.
Также Ераносян не исключил, что речь может идти о морских ударных беспилотниках «Микола-3», выпускаемых на основе австрийского двигателя, который может работать автономно до 80 часов.
По словам эксперта, террористическая команда могла находиться недалеко от места атаки, например, на берегу, сам же аппарат могли доставить по частям. Ераносян полагает, что необходимо обследовать близлежащие гаражи, ангары и эллинги, поскольку злоумышленники могли действовать с крымской территории.
Ранее председатель спецкомитета по обороне парламента Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что произошедшее на Крымском мосту — это новая ступень украинского контрнаступления. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru