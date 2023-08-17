Эксперт Хо: США не поставляют Киеву новое оружие из-за страха раскрыть секреты
США не отправляют Украине новейшую военную технику из-за риска, что она попадет к России и Китаю, и те могут воспользоваться секретной информацией. Об этом заявил военный эксперт, ветеран войны США в Ираке Мэтью Хо.
По его словам, американская сторона не хотела поставлять Киеву танки Abrams, отмечает РЕН ТВ. Сейчас Украина получит первые шесть машин старой модели M1A1, выпуск которых начался в 1984 году.
«Главная причина, по которой мы не даем украинцам наши новые танки ... заключается в том, что мы просто не хотим, чтобы их захватили. Броня на Abrams — это очень тщательно охраняемый секрет, поэтому нельзя, чтобы русские понимали, как она устроена», — заявил Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Аналогичная ситуация была с ракетами американской реактивной системы залпового огня HIMARS, которые научились глушить российские военные. Однако западные секретные данные может получить не только Россия, но и Китай, пишет «Свободная пресса».
«О противостоянии с Китаем американцы действительно беспокоятся, поэтому мы и не хотим, чтобы китайцы что-либо знали о нашем оружии», — указал Хо.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru