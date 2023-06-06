Экс-вокалистку группы «Мы» Еву Гурари задержали в Израиле
6 июня 202319:08
Бывшую вокалистку группы «Мы» Еву Гурари задержали в Израиле, сообщает Telegram-канал Mash. По предварительным данным, причиной задержания стало то, что она скрывалась в России от призывной комиссии.
Согласно израильским законам, девушки до 20 лет обязаны пройти двухлетнюю службу. Гурари является гражданкой Израиля с 16 лет, поэтому она попадает под призыв. Летом ей исполнится 23 года, а в Москве она жила с 18 лет.
Ева прилетела в Израиль навестить родителей, но по прилету была задержана сотрудниками полиции.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru