Экс-вокалистку группы «Мы» Еву Гурари задержали в Израиле

Бывшую вокалистку группы «Мы» Еву Гурари задержали в Израиле, сообщает Telegram-канал Mash. По предварительным данным, причиной задержания стало то, что она скрывалась в России от призывной комиссии.

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Согласно израильским законам, девушки до 20 лет обязаны пройти двухлетнюю службу. Гурари является гражданкой Израиля с 16 лет, поэтому она попадает под призыв. Летом ей исполнится 23 года, а в Москве она жила с 18 лет.

Ева прилетела в Израиль навестить родителей, но по прилету была задержана сотрудниками полиции.

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