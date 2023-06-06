Экс-вокалистку группы «Мы» Еву Гурари задержали в Израиле

Согласно израильским законам, девушки до 20 лет обязаны пройти двухлетнюю службу. Гурари является гражданкой Израиля с 16 лет, поэтому она попадает под призыв. Летом ей исполнится 23 года, а в Москве она жила с 18 лет.

Ева прилетела в Израиль навестить родителей, но по прилету была задержана сотрудниками полиции.

