Экс-советник ЦРУ допустил, что Украина попытается атаковать Запорожскую АЭС

По мнению Рикардса, «все более отчаянная Украина» может пойти на такой шаг. Эксперт напомнил, что, по данным немецкой разведки, украинские спецслужбы ответственны за разрушение газопровода «Северный поток-2», пишет «Свободная пресса». Экс-советник ЦРУ назвал это ЧП крупнейшим из когда-либо совершенных актов экологического терроризма.

Как отметил Рикардс, в Киеве заинтересованы, чтобы Россию обвинили в заражении радиацией на территории стран НАТО: это будет расцениваться как нападение на альянс и приведет к прямому конфликту РФ и блока. Кроме того, бывший советник указал на возможное участие Украины в разрушении Новокаховской гидроэлектростанции для ослабления позиций российских сил на этом участке.

«Украина впадает в отчаяние, а отчаянные времена требуют отчаянных мер. Так что, если в ближайшие дни произойдет нападение на Запорожскую АЭС, вы будете знать, кто несет за это ответственность», — заключил Рикардс.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев на фоне провала контрнаступления планирует несколько сценариев диверсии на ЗАЭС. Украинская сторона может устроить теракт, нанести ракетный удар или попытаться форсировать Днепр для захвата станции, отмечает телеканал «360».

