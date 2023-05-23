Экс-советник Пентагона заявил, что на Западе больше не верят в миф о победе Киева
Сторонники президента Украины Владимира Зеленского на Западе больше не верят в миф о победе Киева в противостоянии в Россией, считает бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом эксперт написал в своей статье для The American Conservative.
Как отметил Макгрегор, США и союзники полагают, что замороженный конфликт станет «наиболее политически приемлемым долгосрочным результатом для НАТО». В таком случае боевые действия прекратятся, но при этом стороны конфликта не побеждают и не согласны с завершением боев.
По словам экс-советника Пентагона, Россия может перейти в наступление, как только Украина исчерпает свои наступательные ресурсы.
«Почему бы не избавить народ Украины от дальнейшего кровопролития и не договориться с Москвой о мире, пока у Киева еще есть армия?» — задался вопросом Макгрегор.
Вместе с тем эксперт указал, что США испытывают «всепоглощающую ненависть» к РФ, и в таких условиях невозможна дипломатия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru