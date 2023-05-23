Экс-советник Пентагона заявил, что на Западе больше не верят в миф о победе Киева

Как отметил Макгрегор, США и союзники полагают, что замороженный конфликт станет «наиболее политически приемлемым долгосрочным результатом для НАТО». В таком случае боевые действия прекратятся, но при этом стороны конфликта не побеждают и не согласны с завершением боев.

По словам экс-советника Пентагона, Россия может перейти в наступление, как только Украина исчерпает свои наступательные ресурсы.

«Почему бы не избавить народ Украины от дальнейшего кровопролития и не договориться с Москвой о мире, пока у Киева еще есть армия?» — задался вопросом Макгрегор.

Вместе с тем эксперт указал, что США испытывают «всепоглощающую ненависть» к РФ, и в таких условиях невозможна дипломатия.

