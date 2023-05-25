Экс-советник Пентагона: США не оставили России выбора в ситуации с Украиной

По его словам, у Вашингтона есть привычка не брать во внимание ничьи интересы. Также США нередко реализовывают внешнюю политику, не до конца понимая свои истинные интересы. «Но мы, в общем-то, не оставили Путину и его правительству особого выбора», - сказал эксперт.

Макгрегор отметил, что власти США могли бы избежать такой ситуации и заставить Киев прекратить дискриминацию русскоязычного населения.

Ранее экс-советник заявил, что США могут заставить Зеленского капитулировать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

