Экс-советник Пентагона: США не оставили России выбора в ситуации с Украиной

Американские власти не оставили России выбора в ситуации с Украиной, сообщил в YouTube бывший советник Министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

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По его словам, у Вашингтона есть привычка не брать во внимание ничьи интересы. Также США нередко реализовывают внешнюю политику, не до конца понимая свои истинные интересы. «Но мы, в общем-то, не оставили Путину и его правительству особого выбора», - сказал эксперт.

Макгрегор отметил, что власти США могли бы избежать такой ситуации и заставить Киев прекратить дискриминацию русскоязычного населения.

Ранее экс-советник заявил, что США могут заставить Зеленского капитулировать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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