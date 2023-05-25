Экс-советник Пентагона: США не оставили России выбора в ситуации с Украиной
Американские власти не оставили России выбора в ситуации с Украиной, сообщил в YouTube бывший советник Министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, у Вашингтона есть привычка не брать во внимание ничьи интересы. Также США нередко реализовывают внешнюю политику, не до конца понимая свои истинные интересы. «Но мы, в общем-то, не оставили Путину и его правительству особого выбора», - сказал эксперт.
Макгрегор отметил, что власти США могли бы избежать такой ситуации и заставить Киев прекратить дискриминацию русскоязычного населения.
Ранее экс-советник заявил, что США могут заставить Зеленского капитулировать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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