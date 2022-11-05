Экс-советник главы Пентагона заявил, что Байден может ввести войска на Украину

Президент США Джо Байден может отправить войска Соединенных Штатов на Украину, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом эксперт заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Головоломка для Байдена: Чем чревато появление американских военных на Украине

«К сожалению, я считаю, что сейчас идет активная подготовка к тому, чтобы отправить американских военных на Украину. Я считаю, что это очень опасное и необдуманное решение, но к этому все идет», — цитирует Макгрегора РИА Новости.

По мнению экс-советника, Байден может принять решение об отправке войск без одобрения конгресса. В законодательной системе есть необходимые юридические основания: США «со времен Франклина Рузвельта» являются страной c президентской формой правления.

Ранее стало известно, что Вашингтон планирует перебросить военных на Украину для инспекции поставляемого Западом оружия. Как указал обозреватель портала 19FortyFive Джек Бакби, это может перерасти в полномасштабное столкновение между Россией и НАТО.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВоенныеСШАДжо Байден
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