Экс-советник главы Пентагона заявил, что Байден может ввести войска на Украину

«К сожалению, я считаю, что сейчас идет активная подготовка к тому, чтобы отправить американских военных на Украину. Я считаю, что это очень опасное и необдуманное решение, но к этому все идет», — цитирует Макгрегора РИА Новости.

По мнению экс-советника, Байден может принять решение об отправке войск без одобрения конгресса. В законодательной системе есть необходимые юридические основания: США «со времен Франклина Рузвельта» являются страной c президентской формой правления.

Ранее стало известно, что Вашингтон планирует перебросить военных на Украину для инспекции поставляемого Западом оружия. Как указал обозреватель портала 19FortyFive Джек Бакби, это может перерасти в полномасштабное столкновение между Россией и НАТО.

