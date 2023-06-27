Экс-разведчик США Риттер заявил, что Россия неизбежно победит

По мнению эксперта, россияне понимают: конфликт на Украине носит экзистенциальный характер и связан с вопросом выживания, отмечает Ura.ru.

«Они не могут потерпеть поражение в нем, потому что иначе Россия исчезнет. Россия, которую они любят, которую с таким трудом поднимали из пепла после девяностых, канет в небытие», — подчеркнул Риттер.

Экс-разведчик отметил, что Украина получает от Запада технологии и вооружения для того, чтобы США не получали «тела солдат в мешках». При этом россияне готовы «платить любую цену» за сохранение нации, пишет Газета.ру. Однако коллективный Запад вряд ли заплатил бы «хоть что-нибудь».

