Экс-разведчик США Риттер заявил, что Россия неизбежно победит
Запад не сможет победить в противостоянии с Россией, поскольку для нее это «борьба не на жизнь, а на смерть». Об этом заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
По мнению эксперта, россияне понимают: конфликт на Украине носит экзистенциальный характер и связан с вопросом выживания, отмечает Ura.ru.
«Они не могут потерпеть поражение в нем, потому что иначе Россия исчезнет. Россия, которую они любят, которую с таким трудом поднимали из пепла после девяностых, канет в небытие», — подчеркнул Риттер.
Экс-разведчик отметил, что Украина получает от Запада технологии и вооружения для того, чтобы США не получали «тела солдат в мешках». При этом россияне готовы «платить любую цену» за сохранение нации, пишет Газета.ру. Однако коллективный Запад вряд ли заплатил бы «хоть что-нибудь».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru