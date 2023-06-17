Экс-разведчик США Риттер: После разгрома ВСУ украинских бойцов заменят польские

Эксперт отметил, что разгром войск Украины неизбежен.

«Почему этот момент станет опасным? Потому что пойдут призывы заменить украинцев поляками на поле боя», — считает офицер.

Бывший разведчик указал, что Польше и странам Прибалтики необходимо решить, вступать ли в «опасную схватку», из-за которой Варшава рискует потерять независимость. По мнению Ритттера, НАТО не будет действовать как военный блок и подвергать риску «лучших людей».

Между тем постпред Польши при НАТО Томаш Шатковский заявил, что республика может стать центром техобслуживания американских танков Abrams, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

