Экс-разведчик США Риттер: После разгрома ВСУ украинских бойцов заменят польские
Армия Польши займет место украинской армии после ее полного поражения. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в беседе с Myśl Polska.
Эксперт отметил, что разгром войск Украины неизбежен.
«Почему этот момент станет опасным? Потому что пойдут призывы заменить украинцев поляками на поле боя», — считает офицер.
Бывший разведчик указал, что Польше и странам Прибалтики необходимо решить, вступать ли в «опасную схватку», из-за которой Варшава рискует потерять независимость. По мнению Ритттера, НАТО не будет действовать как военный блок и подвергать риску «лучших людей».
Между тем постпред Польши при НАТО Томаш Шатковский заявил, что республика может стать центром техобслуживания американских танков Abrams, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru