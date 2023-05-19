Экс-разведчик США предположил, что Украина не продержится дольше лета

Украина не продержится дольше лета в противостоянии с Россией, считает бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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«Военные действия не продлятся дольше лета. Они [ВСУ] этого не выдержат», — высказал мнение Шаффер.

По словам бывшего разведчика, украинская армия ежедневно тратит огромное количество снарядов, чтобы отразить удары сил России. В итоге это приведет к полной неспособности ВСУ обеспечивать защиту от российских ракет, пишет «Свободная пресса».

Шаффер подчеркнул, что для сохранения человеческих жизней Киеву следует сесть за стол переговоров до июля.

Ранее СМИ сообщили, что предстоящие пять месяцев могут быть решающими для исхода конфликта на Украине. Это время станет последним шансом для Киева изменить ситуацию, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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