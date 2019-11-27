Экс-президенту США Картеру успешно провели операцию на мозге

Бывший президент Соединенных штатов Америки 95-летний Джимми Картер выписан из больницы после успешно проведенной операции на головном мозге. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что дома Картер продолжит восстановление. Операция позволила ослабить на мозг давление, которое оказывала субтуральная гематома. Ранее Картер перенес рак мозга.

По данным агентства, Картер уже стал самым долгоживущим среди всех бывших американских президентов. Он занимал должность 39-го президента США с 1977 по 1981 годы.

В мае сообщалось, что Картер был доставлен в больницу в связи с переломом шейки бедра.



