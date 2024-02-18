Экс-премьер Таиланда Чинават освобожден условно-досрочно
В Таиланде бывший премьер-министр Таксин Чинават, приговоренный к году тюремного заключения, покинул главный полицейский госпиталь Бангкока, сообщает Thai PBS.
Это произошло после получения права на условно-досрочное освобождение. Политик покинул медицинское учреждение в сопровождении своей дочери, лидера правящей в Таиланде партии «Пхыа Тхаи» Пхэтхонгтхан Чинават. В госпиталь он попал из центральной бангкокской тюрьмы Klong Prem в связи с ухудшением состояния здоровья.
После того как он будет освобожден, он станет обычным гражданином.
Ранее экс-премьер Таиланда Йинглак Чинават покинула страну до оглашения приговора. Её обвиняют в халатности и злоупотреблении властью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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