Экс-кандидата в президенты Южной Кореи ранили в шею ножом во время общения с прессой
Бывшего кандидата в президенты Южной Кореи ударили ножом в шею во время общения с прессой в Пусане, сообщают местные СМИ.
Сегодня утром Ли Чжэ Мён приехал в Пусан, чтобы осмотреть строительство нового аэропорта. Когда политика окружили представители прессы, неизвестный подошел к нему и ударил в шею ножом.
Злоумышленника задержали, а политика отправили в больницу. Сейчас состояние Ли Чжэ Мёна неизвестно.
Ли Чжэ Мён является председателем главной оппозиционной партии, в 2022 году он баллотировался на пост президента Южной Кореи, набрав 47,83% голосов, однако проиграл Юн Сок Ёлю, после чего не раз его критиковал, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru