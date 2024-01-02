Экс-кандидата в президенты Южной Кореи ранили в шею ножом во время общения с прессой

Бывшего кандидата в президенты Южной Кореи ударили ножом в шею во время общения с прессой в Пусане, сообщают местные СМИ.

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Сегодня утром Ли Чжэ Мён приехал в Пусан, чтобы осмотреть строительство нового аэропорта. Когда политика окружили представители прессы, неизвестный подошел к нему и ударил в шею ножом.

Злоумышленника задержали, а политика отправили в больницу. Сейчас состояние Ли Чжэ Мёна неизвестно.

Ли Чжэ Мён является председателем главной оппозиционной партии, в 2022 году он баллотировался на пост президента Южной Кореи, набрав 47,83% голосов, однако проиграл Юн Сок Ёлю, после чего не раз его критиковал, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети
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