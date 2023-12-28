Экс-член руководства ЦБ Китая приговорён к 16,5 годам тюрьмы
Бывший руководитель департамента денежно-кредитной политики Народного банка Китая (Центробанк КНР) Сунь Гофэн приговорён к 16,5 годам лишения свободы. Суд признал его виновным во взяточничестве и разглашении государственной тайны.
Как передает Caixin, экс-банкир использовал свое служебное положение и выдавал сведения о политике регулятора в обмен на денежное вознаграждение. Общая сумма взяток за 18 лет составила 3 миллиона долларов. Часть данных, которые он передавал, были секретными - они использовались для получения незаконной прибыли.
Кроме того, Гофэн заработал самостоятельно около 1,5 миллиона долларов на торговле акциями компании после получения доступа к её внутренней информации в области слияний и поглощений. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», глава департамента был отправлен в отставку в мае прошлого года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru