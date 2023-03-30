Экс-аналитик ЦРУ рассказал о высокомерии и некомпетентности администрации Байдена

Администрация американского лидера Джо Байдена обнаружила ряд опасных качеств — «убийственную комбинацию высокомерия и некомпетентности». Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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По его словам, администрация Байдена считает себя лучшей во всем, не будучи способной ничего организовать.

Джонсон добавил, что Вашингтону не привыкать уничтожать людей за рубежом, припомнив вторжения США в Ирак, Панаму и Афганистан.

Ранее Байден признался, что ему страшно находиться в стенах Белого дома.


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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:ЦРУДжо Байден

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