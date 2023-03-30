Экс-аналитик ЦРУ рассказал о высокомерии и некомпетентности администрации Байдена

По его словам, администрация Байдена считает себя лучшей во всем, не будучи способной ничего организовать.

Джонсон добавил, что Вашингтону не привыкать уничтожать людей за рубежом, припомнив вторжения США в Ирак, Панаму и Афганистан.

Ранее Байден признался, что ему страшно находиться в стенах Белого дома.



