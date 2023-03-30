Экс-аналитик ЦРУ рассказал о высокомерии и некомпетентности администрации Байдена
30 марта 202318:10
Администрация американского лидера Джо Байдена обнаружила ряд опасных качеств — «убийственную комбинацию высокомерия и некомпетентности». Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, администрация Байдена считает себя лучшей во всем, не будучи способной ничего организовать.
Джонсон добавил, что Вашингтону не привыкать уничтожать людей за рубежом, припомнив вторжения США в Ирак, Панаму и Афганистан.
Ранее Байден признался, что ему страшно находиться в стенах Белого дома.
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30 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru