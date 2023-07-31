Экс-агент ЦРУ Рикардс: на Украине уничтожено американское «чудо-оружие»

Российская армия успешно противостоит подразделениям ВСУ, вооруженным американской техникой. Об этом в интервью YouTube-каналу London Real заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джим Рикардс.

Назван главный козырь Путина в борьбе с Западом

Эксперт отметил, что Россия нашла способ отключить GPS у ракетных комплексов HIMARS. Без этого невозможно обеспечить точность стрельбы, подчеркнул Рикардс.

Он считает, что российская армия уничтожит истребители F-16, если Запад поставит их Украине.

«Чудо-оружие» не сработало», - констатировал экс-сотрудник ЦРУ.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее заявил, что украинская армия теряет солдат «в промышленных масштабах», сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИстребителиОружиеЦРУВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры