Экс-агент ЦРУ Рикардс: на Украине уничтожено американское «чудо-оружие»
Российская армия успешно противостоит подразделениям ВСУ, вооруженным американской техникой. Об этом в интервью YouTube-каналу London Real заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джим Рикардс.
Эксперт отметил, что Россия нашла способ отключить GPS у ракетных комплексов HIMARS. Без этого невозможно обеспечить точность стрельбы, подчеркнул Рикардс.
Он считает, что российская армия уничтожит истребители F-16, если Запад поставит их Украине.
«Чудо-оружие» не сработало», - констатировал экс-сотрудник ЦРУ.
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее заявил, что украинская армия теряет солдат «в промышленных масштабах», сообщает «Радиоточка НСН».
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