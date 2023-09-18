Экс-агент ЦРУ Джиральди допустил ввод войск США на Украину

Бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Фил Джиральди не исключил, что президент Джо Байден примет решение ввести войска на Украину. Свое мнение эксперт изложил в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

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Возможный ввод войск США на Украину Джиральди назвал «безумием, противоречащим конституции». Аналитик напомнил, что основной закон США не дает президенту права самостоятельно принимать решение о начале военных действий.

«Если они направят боевые подразделения на Украину, то кто-то из них погибнет, а кто-то из них пойдет убивать русских, что неизбежно приведет к эскалации», - предупредил Джиральди.

На своей странице в социальной сети X американский миллиардер Илон Маск написал, что Украина в ходе контрнаступления потеряла много людей, но приобрела крайне мало территорий, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
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