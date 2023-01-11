Экономист заявил о серьезном долговом кризис в ближайшие 10 лет

«В ближайшие 10 лет мы можем столкнуться с матерью всех сегодняшних долговых кризисов», — сказал эксперт. По его словам, уже близок переломный момент, который изменит жизнь банков и заемщиков.

Рубини отметил, что скептически относится к прогнозам о том, что в 2023 году во многих странах будет экономический рост. По его словам, главным фактором остается инфляция: ее вполне можно уменьшить с 10 до 5%, но снизить с 5 до 2% — крайне трудно. Экономист также выделил и другие угрозы, которые могут ожидать мир: климатическая катастрофа, демографический кризис, фактор искусственного интеллекта и другие. Рубини считает, что нынешнее поколение живет еще в неплохие времена. Завтрашний день принесет хаос и нестабильность.

Всемирный банк ожидает замедления роста мировой экономики в 2023 году до 1,7%. Отмечается, что любое новое негативное событие может спровоцировать рецессию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

