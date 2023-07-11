Эколог призвал доверять выводам МАГАТЭ по сбросу воды с АЭС «Фукусима-1»

Ранее в МИД Китая предложили пить воду с АЭС «Фукусима-1» тем, кто уверен в ее безопасности. Об этом сообщило агентство ТАСС. Такое заявление было сделано в ответ на доклад МАГАТЭ. Акшинцев заявил, что выводам МАГАТЭ можно доверять.

«МАГАТЭ — серьезная организация. Если они признают, что планы Японии по частичному и плавному опустошению резервуаров с разбавлением в морской среде безопасны, то так и есть. МАГАТЭ — это единственный международный орган, контролирующий работу АЭС и координирующий вопросы их безопасности. Поэтому тут не выносятся суждения на-гора. Дальше уже идут вопросы политики и общественного мнения. В МАГАТЭ трудятся и российские специалисты, это не какая-то западная корпорация, не имеющая отношения к нам», — сказал Акшинцев.

Собеседник НСН добавил, что планы Японии по сбросу воды не отразятся на экологии Сахалина и Курил.

«Сейчас в мире огромное количество катастрофических явлений, как неантропогенного, так и антропогенного характера. Курилы и Сахалин находятся довольно далеко от «Фукусимы-1», все равно будет разбавление с учетом мощностей сброса этой воды. К тому же, японцы очищали этот миллион тонн накопленной воды многократно. Из радиоактивных элементов, скорее всего, там остался только тритий (изотоп водорода), который присутствует и в обычной воде, правда, в гораздо меньших концентрациях», — отметил эксперт.

В заключение эколог указал на необходимость установки у российских границ автоматических систем мониторинга экологической обстановки.

«Где-то это реализовано полностью, где-то частично, например, только в виде мониторинга воздушных потоков. Эта тематика всколыхнулась после разрушения Каховской ГЭС. Необходимы автоматические системы мониторинга экологической обстановки, чтобы отказаться от умозрительных прикидок в этой сфере», — подытожил он.

Ранее Роспотребнадзор усилил радиационный контроль в преддверии сброса зараженной воды с АЭС «Фукусима-1» в Японии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

