ЕК разрешила не конфисковать личные вещи российских туристов, въезжающих в ЕС

Однако, по словам Ферри, это не касается ситуаций, когда речь идет о дорогих вещах, в частности, автомобилях. Он напомнил, что на территорию Евросоюза запрещено въезжать на автомобилях, зарегистрированных в России.

Ранее юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что в случае поездки в Евросоюз нужно брать с собой то, с чем не будет жалко расстаться на границе.