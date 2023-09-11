ЕК разрешила не конфисковать личные вещи российских туристов, въезжающих в ЕС

Страны Европейского союза могут не конфисковывать личные вещи россиян, въезжающих на территорию Евросоюза, даже если такие наименования вход в список запрещенных для импорта в страны союза из-за санкций, сказал на брифинге в Брюсселе представитель Европейской комиссии Даниэл Шеридан Ферри.

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Однако, по словам Ферри, это не касается ситуаций, когда речь идет о дорогих вещах, в частности, автомобилях. Он напомнил, что на территорию Евросоюза запрещено въезжать на автомобилях, зарегистрированных в России.

Ранее юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что в случае поездки в Евросоюз нужно брать с собой то, с чем не будет жалко расстаться на границе.

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ФОТО: РИА Новости
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